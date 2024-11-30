Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
10:37
SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...
Son dakika haberi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Fatih, Abdülhamid Han, Barbaros Hayreddin Paşa, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri için toplamda 112 milyon litre akaryakıt alacağını duyurdu. Akaryakıt alımının açık ihale usulüyle ihale edileceğini bildiren TPAO, "İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem bazında da kısmi teklif verebilecek." açıklamasında bulundu.