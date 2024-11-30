SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

TPAO, 112 MİLYON LİTRE AKARYAKIT ALACAK

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin her biri için 25 milyon 500 bin litre akaryakıt, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 25 milyon 500 bin litre motorin ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi için 10 milyon litre akaryakıt olmak üzere toplam 112 milyon litre akaryakıt açık ihale usulüyle ihale edilecek.