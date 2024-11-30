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Haberler Galeri SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:37

SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

Son dakika haberi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Fatih, Abdülhamid Han, Barbaros Hayreddin Paşa, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri için toplamda 112 milyon litre akaryakıt alacağını duyurdu. Akaryakıt alımının açık ihale usulüyle ihale edileceğini bildiren TPAO, "İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem bazında da kısmi teklif verebilecek." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

Son dakika haberleri: TPAO, sondaj ve sismik gemileri akaryakıt alım işi ihale edilecek.

SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

TPAO, 112 MİLYON LİTRE AKARYAKIT ALACAK

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin her biri için 25 milyon 500 bin litre akaryakıt, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 25 milyon 500 bin litre motorin ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi için 10 milyon litre akaryakıt olmak üzere toplam 112 milyon litre akaryakıt açık ihale usulüyle ihale edilecek.

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SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

TAMAMI İÇİN DE KISMİ OLARAK DA TEKLİF VERİLEBİLİNECEK

İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi kalem bazında da kısmi teklif verebilecek. Bu takdirde değerlendirme kalem bazında yapılacak.

İhale dokümanı "www.tpao.gov.tr" internet adresinden indirilebilecek veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr e-posta adresinden istenebilecek.

SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

Şartname bedeli 1,000 lira karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO Bürosu banka hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilebilecek.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olacak.

SON DAKİKA: TPAO ihaleyi duyurdu: 112 milyon litre akaryakıt alınacak! Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri için...

SON BAŞVURU TARİHİ 12 ARALIK

Teklifler posta yoluyla, 12 Aralık saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'na ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek.

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