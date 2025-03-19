SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
13:22
Son dakika haberi...Faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlarda rağbet görmeye devam ediyor. 0 faizli kredi için bankalar arasındaki rekabet ise kızışıyor. Bankalar sıfır faizli kredi için rakamlarını artırdı. Faizsiz kredi için yeni tavan rakam belli oldu. Buna göre faizsiz kredi için yeni tavan rakam 55 bin lira olarak açıklandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi için başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...