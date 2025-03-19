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Haberler Galeri SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:22

SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberi...Faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlarda rağbet görmeye devam ediyor. 0 faizli kredi için bankalar arasındaki rekabet ise kızışıyor. Bankalar sıfır faizli kredi için rakamlarını artırdı. Faizsiz kredi için yeni tavan rakam belli oldu. Buna göre faizsiz kredi için yeni tavan rakam 55 bin lira olarak açıklandı. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Sıfır faizli kredi için başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...

SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberleri...Sıfır faizli kredi çekmek isteyenler dikkat! Faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Maliyet avantajı sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen 0 faizli kredi kampanyaları bankalara da yeni müşteri çekebilme avantajı sağlıyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor. Yeni tavan rakamın 55 bin lira olarak belirlendiği faizsiz kredi kampanyaları için detaylar belli oldu. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve detaylar...

SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!

Faizsiz kredi kampanyaları yalnızca maliyet avantajı ile değil erişim kolaylığı ile de ön plana çıkıyor. Vatandaşların sıfır faizli kredi çekmek için banka şubelerine gitmesine gerek kalmıyor. Vatandaşlar dijital bankacılık uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve faizsiz kredi için başvurabiliyor. Onaylanan krediler vatandaşların hesaplarına aktarılıyor.

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SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Sıfır faizli kredi için bankalar bazı koşullar öne sürebiliyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Yani faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için o bankanın yeni müşterisi olunması gerekiyor. Diğer bir koşul ise findeks notu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyasından yararlandırmak için findeks notunun yüksek olmasını talep edebiliyor.

SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR:

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

SON DAKİKA:55 bin lira faizsiz kredi anında cepte! İşte faizsiz kredi veren bankalar...

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuluyor.