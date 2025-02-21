TARIM KREDİ RAMAZAN İNDİRİMİ: Tarım Kredi fiyatları sabitledi! 157 üründe geçerli olacak

DENETİMLER HIZLANDI

Ticaret Bakanlığı da Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat ve stok denetimlerini hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak" dedi. Fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.