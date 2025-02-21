Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:43
TARIM KREDİ RAMAZAN İNDİRİMİ: Tarım Kredi fiyatları sabitledi! 157 üründe geçerli olacak
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, vatandaşların bütçesine katkı sağlamak için Ramazan ayı öncesinde onlarca üründe indirim kampanyası başlattı. İndirimler, un, bakliyat, kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerinin dışında Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, şekerpare tatlısı, güllaç gibi ürünleri de kapsıyor. Kampanya kapsamındaki avantajlı fiyatlar 15 Şubat-15 Mart arasında geçerli olacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri 157 üründe de fiyatları 1 ay boyunca sabitledi.