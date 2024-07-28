Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
10:56
Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği projeye ilgi artıyor! Duyan oraya koşuyor...
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, adeta Arnavutköy'e akın ediyor. Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, "Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz. Bizim için çok basit yapması da çok basit yemesi de çok basit. Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz. Ben dokuz yaşımdan beri tarlalarda çalışıyorum aslında burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.