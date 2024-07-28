Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği projeye ilgi artıyor! Duyan oraya koşuyor...

'VATANDAŞLAR, ADETA ARNAVUTKÖY'E AKIN EDİYOR'

Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, adeta Arnavutköy'e akın ediyor. Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, "Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz. Bizim için çok basit yapması da çok basit yemesi de çok basit. Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz. Ben dokuz yaşımdan beri tarlalarda çalışıyorum aslında burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.