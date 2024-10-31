Teknoloji odaklı sanayi hamlesi güçlenecek! Bakan Kacır: Yeni enstrümanlar devreye alıyoruz

TÜRK SANAYİSİNİN BAŞINDAN GEÇENLER

Bakan Kacır konuşmasında, Türkiye'nin sanayisine, üretimine, kalkınmasına ve istihdamına sağladığı değerler kadar, geliştirdiği projelerle teknoloji altyapısına da önemli katkılarda bulunan MÜSİAD'ın organize ettiği zirvenin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kacır, zirvenin bu yılki temasının "Hamle Yap" olmasının MÜSİAD'ın Bakanlık ile aynı vizyonda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet döneminde Türk sanayisinde yapılanlardan bahseden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000'li yıllara adım atarken ülkemiz, üretimi sınırlı, iş gücü kısıtlı, sahip olduğu potansiyel bastırılmış, adeta kabuğuna çekilmiş, kabiliyetleri ise sindirilmiş bir durumdaydı. Cumhuriyetimizin ilk döneminde kısıtlı imkanlara rağmen ülke kalkınmasına yönelik temeller atılmış, sanayinin gelişmesine yönelik yatırımlar yapılmıştı. Fakat bu kalkınma çabası sonraki dönemde ivme kaybetti. Kamu eliyle gerçekleşen sanayi yatırımlarındaki verimsizlikler, stratejik yatırımların da hızının kesilmesine neden oldu. Türk özel sektörü ise uzunca bir dönem üretimi öğrense de rekabetçi üretim gücünü kazanmakta zorlandı. Yaşanan istikrarsızlık hali, yatırımların sürekliliğine ket vurdu. Nihayetinde, 'montaj sanayi' bile ancak sınırlı alanlara yayılabildi."

Kacır, 1970'li yıllarda ağır sanayi hamlesini gerçekleştiremeyen, 1980'lerdeki dünyaya açılma stratejisini güçlü bir sanayi altyapısıyla hayata geçiremeyen Türkiye'nin ticaretle elde ettiği büyüme ivmesini, kalıcı bir refah artışına dönüştüremediğini belirterek, internet ve bilgisayar teknolojilerinde gerçekleşen devrimlerin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 1990'lı yıllarda siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemini yaşadıklarını anlattı.