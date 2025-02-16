Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
14:14
Türkiye doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilecek! Bakan Kurum: Çok detaylı çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'yi doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda 81 ilin bitki rehberi hazırlanacak. Çok detaylı bir çalışma yaptıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel bitki örtülerinin iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağını bildirdi.