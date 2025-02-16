Türkiye doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilecek! Bakan Kurum: Çok detaylı çalışıyoruz

"81 İLİMİZİN BİTKİ REHBERİNİ HAZIRLIYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok detaylı bir çalışmayla 81 ilimizin bitki rehberini hazırlıyoruz. Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız. Böylece Türkiye'nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız."