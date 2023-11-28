Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında: 9 ayda 93 yeni yatırım projesi geldi

Bu yılın 9 ayında 93 yeni yatırım projesi geldi. İlk sırada 17 projeyle taşımacılık ve depolama, ikinci sırada 9 projeyle endüstriyel ekipman sektörü yer aldı. Yazılım ve bilişim, gıda ve içecek, kimya, otomotiv ekipmanları, seramik ve cam, plastik ve iş hizmetleri öne çıkan sektörler oldu. Faaliyet türlerine göre 40 projeyle imalat başı çekerken bunu 30 projeyle satış ve pazarlama, 8 projeyle AR-GE, 4 projeyle bölgesel yönetim merkezleri, 3 projeyle iş hizmetleri takip etti.