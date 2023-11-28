Türkiye yatırım için dünya devlerinin radarında: 9 ayda 93 yeni yatırım projesi geldi

Türkiye, ekonomide attığı adımlar ve siyasi istikrarla uluslararası doğrudan yatırımların da odak noktası oldu. Alibaba'dan Amazon'a, Huawei'den PepsiCo'ya kada POZİTİF AYRIŞMA OECD verilerine bakıldığında, yatırımlar bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre dünya genelinde yüzde 38, AB'de yüzde 153, G20'de y PAY 5 KAT ARTTI Türkiye'de son 20 yılda atılan ekonomik adımlar ve siyasi istikrar uluslararası doğrudan yatırımcıların rotasını belirlemede etkili oldu. 1973-2 Bu yılın 9 ayında 93 yeni yatırım projesi geldi. İlk sırada 17 projeyle taşımacılık ve depolama, ikinci sırada 9 projeyle endüstriyel ekipman sektörü yer aldı. 17 PROJE DAHA YOLDA ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin (Hong Kong dahil), Japonya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu yatırımlarda öne çıkan ülkele DÜNYA DEVLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ HAMLELERİ ALIBABA: Çinli e-ticaret devi Alibaba İstanbul Havalimanı'nda kuracağı lojistik merkez ve Ankara'da açacağı veri merkezi FORD: Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu (Ford E-Transit) Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretmeye ba