Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin risk priminin neredeyse yarıya inmiş durumda olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Dış finansman imkanlarındaki iyileşmenin yansımasını güçlenen rezervlerde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Şimşek, "Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek" dedi.