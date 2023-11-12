Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

"TÜRKİYE, İMALAT SANAYİNDE İLERİ KABİLİYETLERE SAHİP"

Körfez İşbirliği Konseyi – Türkiye Ekonomi Forumu açılış programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, zengin üretim çeşitliliği sayesinde, imalat sanayinde ileri kabiliyetlere sahip olup, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına erişim için kritik bir noktadadır. Körfez ülkeleri ise cari fazlalarına ve güçlü altyapı olanaklarına rağmen, sanayi sektöründe sınırlı bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Taraflar arasında serbest ticaret anlaşmaları gibi işbirliğini artıracak yeni modeller, Körfez ülkelerinin üretimini çeşitlendirmesine, karşılıklı ticaret ve yatırımların ivme kazanmasına, turizm ve inşaat başta olmak üzere sektörel potansiyelin artmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.