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Haberler Galeri Türkiye'nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek 'Birinci önceliğimiz' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 12.11.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 16:01

Türkiye'nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek 'Birinci önceliğimiz' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin risk priminin neredeyse yarıya inmiş durumda olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Dış finansman imkanlarındaki iyileşmenin yansımasını güçlenen rezervlerde görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Şimşek, "Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek" dedi.

Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumuna katıldı. Mehmet Şimşek İngilizce yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

"YENİ SERMAYE GİRİŞLERİ YAKIN"

Bakan Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) Mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak." dedi. Bakan Şimşek konuşmasında, "Birincil önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayıp, enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek. Geçiş sürecinin ardından 2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz." ifadelerine de yer verdi.

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Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu açılış toplantısına katıldı. Körfez İşbirliği Konseyine bağlı ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda bürokratın katıldığı açılış toplantısında katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek İngilizce sunum yaptı.

Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

"TÜRKİYE, İMALAT SANAYİNDE İLERİ KABİLİYETLERE SAHİP"

Körfez İşbirliği Konseyi – Türkiye Ekonomi Forumu açılış programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, zengin üretim çeşitliliği sayesinde, imalat sanayinde ileri kabiliyetlere sahip olup, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına erişim için kritik bir noktadadır. Körfez ülkeleri ise cari fazlalarına ve güçlü altyapı olanaklarına rağmen, sanayi sektöründe sınırlı bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Taraflar arasında serbest ticaret anlaşmaları gibi işbirliğini artıracak yeni modeller, Körfez ülkelerinin üretimini çeşitlendirmesine, karşılıklı ticaret ve yatırımların ivme kazanmasına, turizm ve inşaat başta olmak üzere sektörel potansiyelin artmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin risk primi düşüyor, rezervler güçleniyor! Bakan Şimşek ’Birinci önceliğimiz’ diyerek duyurdu

"TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ NEREDEYSE YARIYA İNDİ"

Konsey üyesi ülkelerden foruma katılan işinsanlarına Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler veren Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Program (OVP) makro finansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) Mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

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