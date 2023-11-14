Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

Üniversite öğrencilerine tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs ve kredi ödemeleri kapsamında ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu şekilde yapılacak. Ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrenci hesaplarına T.C. kimlik numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl üç aylık toplu ödemeler kapsamında lisans öğrencileri 3.750, yüksek lisans öğrencileri 7.500, doktora öğrencileri ise 11.250 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…