Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile 3 aylık toplu ödemeler gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. 2023-2024 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 60'lık bir artış yapıldı. Fakat toplu ödemeler zamsız fiyatlar üzerinden yapılacak. Bu kapsamda öğrencilerin hesaplarına tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL yatırılacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…