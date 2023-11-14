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Haberler Galeri Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:52

Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

Üniversite öğrencilerine tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik burs ve kredi ödemeleri kapsamında ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu şekilde yapılacak. Ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrenci hesaplarına T.C. kimlik numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl üç aylık toplu ödemeler kapsamında lisans öğrencileri 3.750, yüksek lisans öğrencileri 7.500, doktora öğrencileri ise 11.250 TL ödeme alacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile 3 aylık toplu ödemeler gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. 2023-2024 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 60'lık bir artış yapıldı. Fakat toplu ödemeler zamsız fiyatlar üzerinden yapılacak. Bu kapsamda öğrencilerin hesaplarına tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL yatırılacak. Peki, KYK burs ve kredi toplu ödeme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödemeleri aktarılır.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

2023-2024 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 KYK burs ücretleri geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Lisans öğrencileri için 1.250 TL'den 2 bin TL'ye,
Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye
Doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

Üniversite öğrencileri dikkat! Tek seferde 3.750, 7.500, 11.250 TL ödenecek! Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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