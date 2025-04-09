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Haberler Galeri Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık'ta!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:22

Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık'ta!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak hak sahiplerine yaşlılık ve engelli aylıklarını belirlenen tarihler doğrultusunda ulaştırmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu ödemelerle ilgili merakla beklenen açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan yaşlılık ve engelli maaşlarına ilişkin beklenen açıklama Bakanlıktan geldi. Ödemelerin hangi günlerde yapılacağı merak konusu olurken, güncel ödeme takvimi de duyuruldu. Yaşlılık ve engelli maaşları, memur maaş katsayısına göre belirleniyor ve bu yıl yapılan artışlarla birlikte sosyal destek ödemelerinde de yükseliş görüldü. Peki, Nisan ayı yaşlılık ve engelli maaşları hesaplara yattı mı? İşte detaylar…

Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında " Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

"ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal destek programlarının hayata geçirilmeye devam ettiğini ifade etti.

Hizmetlerin, hak temelli bir yaklaşım ve insan odaklı politikalar doğrultusunda sunulduğunu belirten Bakan, bu bireylerin toplumla bütünleşmeleri, aktif ve bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşam gibi tüm alanlarda yanlarında olduklarını vurguladı.

Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR?
2025 yılında yapılan zam sonrasında 65 yaş aylığı ve engelli maaşı şu şekilde belirlendi;

Yaşlı Aylığı: 2025 yılında 65 yaş aylığı 4.664 TL olarak belirlenmiştir.Bu aylığı alabilmek için kişinin 65 yaşını doldurmuş olması, sosyal güvencesinin olmaması ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekmektedir.

Engelli Aylığı: Engel oranı %40-69 arasında olan vatandaşlar için 3.723,27 TL.Engel oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlar için 5.584,91 TL.