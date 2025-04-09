Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık’ta!

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR?

2025 yılında yapılan zam sonrasında 65 yaş aylığı ve engelli maaşı şu şekilde belirlendi;

Yaşlı Aylığı: 2025 yılında 65 yaş aylığı 4.664 TL olarak belirlenmiştir.Bu aylığı alabilmek için kişinin 65 yaşını doldurmuş olması, sosyal güvencesinin olmaması ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekmektedir.

Engelli Aylığı: Engel oranı %40-69 arasında olan vatandaşlar için 3.723,27 TL.Engel oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlar için 5.584,91 TL.