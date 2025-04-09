Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
15:22
Yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Nisan ödemeleri için gözler Bakanlık'ta!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak hak sahiplerine yaşlılık ve engelli aylıklarını belirlenen tarihler doğrultusunda ulaştırmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu ödemelerle ilgili merakla beklenen açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?