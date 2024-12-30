Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!

Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti, milyonlarca vatandaşın bilgilerini çaldırdı. Hatta öyle ki kendilerini hackleyen kişilere sanal para yöntemiyle 200 bin Euro gönderdi.

Ancak Yemeksepeti firması kendisine yönelik veri ihlali ve şantaj girişimleri olduğunu ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre Yemeksepeti'ndeki vatandaşların bilgileri çalınmadı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sanki veri sızıntısı varmış gibi gösterilmeye çalışıldı.



İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER AMA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılığa sunulan dilekçede şirket, sistemlerinde detaylı kontroller gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir veri sızıntısı ya da ihlale rastlanmadığını belirtti.

Şirket, şüphelilerin iddialarını asılsız bulduklarını ve bu girişimlerin itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.