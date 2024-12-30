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Haberler Galeri Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:02

Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!

Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti, kullanıcıların verilerinin çalınmasıyla gündeme geldi. Ancak skandallar bununla da bitmedi. Öyle ki şirket savcılığa giderek verilerin çalınmış gibi gösterildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını iddia etti. Olayın perde arkası ise savcılığa sunulan dilekçede gizliydi: Hackerlara coin yöntemi ile 200 bin euro ödemişler...

ATAKAN IRMAK
Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!

Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti, milyonlarca vatandaşın bilgilerini çaldırdı. Hatta öyle ki kendilerini hackleyen kişilere sanal para yöntemiyle 200 bin Euro gönderdi.

Ancak Yemeksepeti firması kendisine yönelik veri ihlali ve şantaj girişimleri olduğunu ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre Yemeksepeti'ndeki vatandaşların bilgileri çalınmadı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sanki veri sızıntısı varmış gibi gösterilmeye çalışıldı.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER AMA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılığa sunulan dilekçede şirket, sistemlerinde detaylı kontroller gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir veri sızıntısı ya da ihlale rastlanmadığını belirtti.
Şirket, şüphelilerin iddialarını asılsız bulduklarını ve bu girişimlerin itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.

Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!

SUSMALARI İÇİN 200 BİN EURO VERMİŞLER
Öte yandan Turgut U. isimli şahsın daha önce müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileriyle ilgili yanıltıcı paylaşımlar yaptığı dilekçede belirtildi.

Şirket, sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını ileri sürdü. Suç duyurusunda şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesini ve haklarında "İftira" ve "Şantaj" suçlarından dava açılması talep edildi.

Ünlü şirketin savcılığa sunduğu dilekçede ayrıca verileri ele geçiren hackerlerin kendilerinden para talebinde bulunduklarını, bu kapsamda şirketin 200 bin Euro değerindeki sanal parayı verileri yaymakla tehdit eden kişilere verdikleri belirtildi.

NEVZAT AYDIN 17 GÜN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ise veri skandalından 17 gün sonra ortaya çıkıp açıklama yapmıştı. Nevzat Aydın, "Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz. Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz…" ifadelerini kullanmıştı.

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