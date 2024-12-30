Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
17:02
Yemeksepeti’nde büyük veri skandalı: Hackerlar’a 200 bin euro sus payı rüşveti!
Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti, kullanıcıların verilerinin çalınmasıyla gündeme geldi. Ancak skandallar bununla da bitmedi. Öyle ki şirket savcılığa giderek verilerin çalınmış gibi gösterildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını iddia etti. Olayın perde arkası ise savcılığa sunulan dilekçede gizliydi: Hackerlara coin yöntemi ile 200 bin euro ödemişler...