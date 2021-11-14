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Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu
Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 15:37

Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

Yerli otomobil TOGG için artık son düzlüğe girildi. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi ve 2023'in ilk çeyreğinde yollara çıkması beklenen TOGG için milyonların merakla beklediği açıklama TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, Türk halkının otomobil tercihinde başı çeken 'Sedan' modeli için çalışmaların başladığını duyurdu. Bununla beraber yıllara sari bir şekilde TOGG 5 farklı model ile dünya piyasasına girecek. İlk etapta üretilen model, kırmızı rengiyle dikkat çeken SUV modeli olacak.

METE DİRİCE
Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

Dünya basınında kendine yer bulunan Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli otomobili TOGG için merakla beklenen açıklama geldi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ülkemizde en çok tercih edilen 'Sedan' modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karakaş, "Şimdiden C Segment Sedan çalışmaları başladı" dedi.

Öte yandan devletin her kademesi TOGG ve elektrikli araçlar için yasal düzenlemelere operasyonel faaliyetlere hız verdi. TOGG'un dikkat çeken özellikleriyle beraber son gelişmeler haberin detayında…

*TOGG modelleri

*Şarj İstasyonları

*Üretim süreci

*Yasal düzenlemeler

Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

"5 MODELİ ADIM ADIM PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

TOGG (CEO) Gürcan Karakaş, "Araç piyasasında yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" dedi.

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Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

"OTOMOBİLLER YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR"

Karakaş, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, müşteri beklentilerinin değişmesinin temelinde ise teknolojinin gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin temelinde de bağlantılı teknolojilerin, dijital yaklaşımların hızla yayılmasının ve otomobilin, otomotivin bir yaşam alanına dönüşmesinin yattığını dile getirdi.

Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

"TOGG İÇİN 20 ŞİRKETİ MERCEK ALTINA ALDIK"

TOGG olarak yola çıktıklarında stratejik danışmanlarıyla beraber bir araştırma yaptıklarını ve 20'ye yakın şirketi kıyasladıklarını aktaran Karakaş, bu kıyaslamada birkaç noktanın dikkatlerini çektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

"GELECEKTE BÜYÜK OLMAK DEĞİL HIZLI-YARATICI OLMAK ÖNE ÇIKACAK"

"Birincisi, gelecekte klasik otomobil alanında büyük şirketlerin çok fazla büyük avantajları olmayacak. Yani gelecekte büyük olmak çok önemli olmayacak. Ama hızlı olmak, yaratıcı olmak, bu hızlı ve yaratıcı olmanın yanında kullanıcı odaklı hareket edebilmek, organizasyonu onun etrafında organize edebilmek ve çevik iş birliği ön planda olacak. Çünkü hızlı hareket edebilmek, hızlı bir şekilde yenilikleri hayata geçirebilmek için bu çerçeve gerekli. O anlamda da yeni şirketlerin, gerçek anlamda bir potansiyelleri olmasının ve oyunun kurallarının değiştirmesinin de önemi var."

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