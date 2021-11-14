Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

"GELECEKTE BÜYÜK OLMAK DEĞİL HIZLI-YARATICI OLMAK ÖNE ÇIKACAK"

"Birincisi, gelecekte klasik otomobil alanında büyük şirketlerin çok fazla büyük avantajları olmayacak. Yani gelecekte büyük olmak çok önemli olmayacak. Ama hızlı olmak, yaratıcı olmak, bu hızlı ve yaratıcı olmanın yanında kullanıcı odaklı hareket edebilmek, organizasyonu onun etrafında organize edebilmek ve çevik iş birliği ön planda olacak. Çünkü hızlı hareket edebilmek, hızlı bir şekilde yenilikleri hayata geçirebilmek için bu çerçeve gerekli. O anlamda da yeni şirketlerin, gerçek anlamda bir potansiyelleri olmasının ve oyunun kurallarının değiştirmesinin de önemi var."