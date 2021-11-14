Yerli otomobil TOGG’da beklenen açıklama geldi: Milyonlar bunu merak ediyordu

Yerli otomobil TOGG için artık son düzlüğe girildi. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçmesi ve 2023'in ilk çeyreğinde yollara çıkması beklenen TOGG için milyonların merakla beklediği açıklama TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, Türk halkının otomobil tercihinde başı çeken 'Sedan' modeli için çalışmaların başladığını duyurdu. Bununla beraber yıllara sari bir şekilde TOGG 5 farklı model ile dünya piyasasına girecek. İlk etapta üretilen model, kırmızı rengiyle dikkat çeken SUV modeli olacak.