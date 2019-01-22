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Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

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Giriş Tarihi: 22.01.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 12:26
Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

'da yaşayan (38), anne sütü ve bebeğin ilk saç tellerinden yaptığı tasarımları sanat eserine dönüştürüyor. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı tasarımlara da imza atan Abuşoğlu son olarak kanla yüzük, bileklik ve kolyeler de tasarlamaya başladı.

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

'da eskiden bir kamu bankasında çalışan , 4 yıl önce anne oldu.

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Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

O dönemde bebeğini emzirirken aklına, "Acaba bu anne sütünü saklayabilir miyim" sorusunun geldiğini belirten Abuşoğlu, bu konuyu araştırmaya başladı.

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

Hatıra biriktirmeyi seven biri olduğunu vurgulayan Abuşoğlu, internetteki araştırmaları sırasında, anne sütünün saklanabildiğini, bunu yurt dışında bir annenin taşlaştırarak mücevher haline getirdiğini öğrendi.

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

Abuşoğlu, buradan yola çıkarak çok farklı bir kimyası olan anne sütünü saklamak için Ar-Ge çalışmasına başladı. 1,5 yıl süren çalışması sonucunda Abuşoğlu, anne sütünü taşlaştırmayı başardı.

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

Kendisi gibi bu heyacanı yaşayan başka anneler olabileceğini düşüncesinden yola çıkıp, bir tasarım şirketi kurduğunu belirten Abuşoğlu, daha sonra yaşanan süreci şöyle aktardı:

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

"'in girişimcilik kursuna gittim ve şirketi kurduktan sonra hibe desteği aldım. Bu şekilde anne sütü ile tasarımlarına başladım. Daha sonra anne sütü yetmez, bunu bebeklerin saçlarıyla da taçlandırmak lazım diye düşündüm. Çünkü bu dünyada olan bir şey değildi. Anne sütünün ardından bu sefer bebeklerin saçlarını kullanarak tasarımlar yaparak kolyeler üretmeye başladık. Başta harf ve çeşitli figürler olarak başlayan çalışmalarımız şu anda sanata dönüştü. Çeşitli manzaralar, ay-yıldızlar, anne-bebek figürleri gibi artık saçla neredeyse altın ve gümüş kolye, bileklik ve yüzüklerin üzerine tablo yapar hale geldik."

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