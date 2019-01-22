Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

"KOSGEB'in girişimcilik kursuna gittim ve şirketi kurduktan sonra hibe desteği aldım. Bu şekilde anne sütü ile takı tasarımlarına başladım. Daha sonra anne sütü yetmez, bunu bebeklerin saçlarıyla da taçlandırmak lazım diye düşündüm. Çünkü bu dünyada olan bir şey değildi. Anne sütünün ardından bu sefer bebeklerin saçlarını kullanarak tasarımlar yaparak kolyeler üretmeye başladık. Başta harf ve çeşitli figürler olarak başlayan çalışmalarımız şu anda sanata dönüştü. Çeşitli manzaralar, ay-yıldızlar, anne-bebek figürleri gibi artık saçla neredeyse altın ve gümüş kolye, bileklik ve yüzüklerin üzerine tablo yapar hale geldik."