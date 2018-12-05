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zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Giriş Tarihi: 05.12.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 11:08
Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor
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Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Asgari ücrete yeni yılda gelecek zam oranını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu yarın toplanacak. Aralık ayının sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmeler sonucunda 2019 asgari ücret tutarı belli olacak.

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Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Kamuoyunun merak ettiği bu kişinin, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Asgari ücret zam oranı belli oluyor! Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

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