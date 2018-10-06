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'nın "zamana karşı yarışan" emekçileri

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 06.10.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 13:01
Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

'nda, () ile bazı özel şirketlerin uçaklarını hijyen kurallarına uygun şekilde, teknolojik ekipmanlarla yaklaşık 15 dakikada uçuşa hazırlayan , misafirleri olarak gördükleri yolcuların seferde rahat etmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketine bağlı 7 kişilik ekip, seferden dönen aprondaki uçaklara taşınıyor. Yolcuların ayrılmasının ardından uçağa giden temizlik görevlilerinin adeta zamanla yarışı burada başlıyor.

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Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

Yolcu sağlığı ve uçuş güvenliğinin öneminin farkında olan, alanında uzman görevliler maskelerini takıp, özel kıyafetlerini giyerek, temizlik donanım el kitabında belirtilen kurallara ve standartlara uygun şekilde uçakları temizliyor.

Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

Uçakların planlanan saatlerde sefere çıkması ve uçuşların rötara uğramaması için dar gövdeli uçaklarda 15, geniş gövdelerde 27 dakikada temizlik işlemlerini bitirmesi gereken görevliler, aynı zamanda yolcuların unuttuğu eşyaları da tutanak altına alıyor.

Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

Ekipte posta başı olarak görev yapan Adem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 17 yıldır havalimanında çalıştığını, uçaklardaki temizlik süreçlerini takip ettiğini söyledi.

Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

"TEMİZLİK MALZEMELERİ UÇAĞA ÖZEL"

Can, uçak temizliklerinin kurallar çerçevesinde belirli malzemelerle sınırlı sürelerde yapıldığını kaydederek, "Dar gövde uçaklarda 15 dakika, geniş gövdede 27 dakikada temizlik yapılıyor. Yolcu memnuniyetini esas alarak, misafirlerimizin kendini daha iyi hissetmesi ve temiz bir ortamda uçması adına bu görevi yapıyoruz. Buradaki temizlik malzemeleri de uçağa özel. Uçakta kullanılması izinli, zarar vermeyen malzemelerle temizlik yapılıyor. Tuvalet ve mutfak bölümünde ise dezenfektan özelliği olan özel malzemeler kullanıyoruz." dedi.

Atatürk Havalimanı'nın zamana karşı yarışan emekçileri

Yedi kişilik ekipte yer alan çalışanların görevlerinin önceden belirlendiğini, uçakların kirlilik durumuna göre görevlerde değişiklik yapılabildiğini ifade eden Can, tüm personelin işinin öneminin farkında olduğunu anlattı.

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