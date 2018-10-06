Atatürk Havalimanı'nın "zamana karşı yarışan" emekçileri

"TEMİZLİK MALZEMELERİ UÇAĞA ÖZEL"

Can, uçak temizliklerinin kurallar çerçevesinde belirli malzemelerle sınırlı sürelerde yapıldığını kaydederek, "Dar gövde uçaklarda 15 dakika, geniş gövdede 27 dakikada temizlik yapılıyor. Yolcu memnuniyetini esas alarak, misafirlerimizin kendini daha iyi hissetmesi ve temiz bir ortamda uçması adına bu görevi yapıyoruz. Buradaki temizlik malzemeleri de uçağa özel. Uçakta kullanılması izinli, zarar vermeyen malzemelerle temizlik yapılıyor. Tuvalet ve mutfak bölümünde ise dezenfektan özelliği olan özel malzemeler kullanıyoruz." dedi.