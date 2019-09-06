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  • Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

için 1.139 TL! 2020'de için yapılacak mı?

Milyonlarca bu haberi bekliyor. için sonrası için de zam umudu taşıyor. Yılda 2 kez biner lira alan emekliler, zam istiyor. 2020 programına artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor. Peki bayram ikramiyelerine zam yapılırsa artış ne kadar olacak? ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:00
Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

ile ek gelire kavuştu. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. 2020 programına artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor.

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Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

NASIL DEĞİŞECEK?

Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Merkez Bankası, 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9 olarak açıkladı.

Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Bu tahmine göre, emeklilerin mevcut bin liralık seviyesinden önümüzdeki yıl bin 139 liraya ulaşabilecek.

Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

, önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 278 lira artışla toplam 2 bin 278 lirayı cebine koyabilecek.

Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Dul ve yetim alanların tutarı da aynı oranda artacak.

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