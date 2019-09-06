Emekli için 1.139 TL! 2020'de bayram ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor. Emekli maaşı için zam sonrası emekliler bayram ikramiyeleri için de zam umudu taşıyor. Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zam istiyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor. Peki bayram ikramiyelerine zam yapılırsa artış ne kadar olacak? Emekli maaşları ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler haberimizde...