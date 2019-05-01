Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

Emekliler için Temmuz ayı zam ayı olacak! SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da emekli maaşları artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki artışla birlikte emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekli için temmuz zammı tüm detaylar! Tüm emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. YÜZDE 5 SINIRI ARTACAK Bu öngörü gerçekleşirse; SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6 oranında zam alacak, memur emeklileri için yüzde 5'lik Temmuz artışı ise enflasyon farkıyla yükselecek. Memur emeklileri yüzde 2 oranında enflasyon farkı alabilecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa çıkacak.