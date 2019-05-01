Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

için çifte ! Hem hem de artacak

için Temmuz ayı ayı olacak! ve için bu yılın ilk yarısında gerçekleşen oranında zam yapılacak. için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz'da maaşları artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Peki artışla birlikte ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekli için tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 01.05.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2019 09:44
Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

Tüm emeklilerin Temmuz'da geliri artacak. ve için bu yılın ilk yarısında gerçekleşen oranında yapılacak.

Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen tutarları da yükselecek.

Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

YÜZDE 5 SINIRI ARTACAK

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketinden, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceği tahmini çıktı.

Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

Bu öngörü gerçekleşirse; ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6 oranında alacak, için yüzde 5'lik Temmuz artışı ise farkıyla yükselecek.

Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

yüzde 2 oranında farkı alabilecek.

Emekli için çifte zam! Hem emekli maaşı hem de ek ödeme artacak

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yüzde 5 sınırı bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa çıkacak.

BİZE ULAŞIN