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Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:16
Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Emekli olan milyonlarca kişi yıllardır intibak yasasının çıkmasını bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların umudu sürüyor. Peki, 2000 sonrası emeklilere intibak çıkıyor mu? İşte hakkında tüm detaylar ve gelişmeler!

Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

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Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.

Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti.

Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Mahkeme davayı reddetti.

Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu."

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