Emeklinin gözü Meclis'te! 2000 sonrası emekliye İntibak zammı çıkacak mı?

Emekli olan milyonlarca kişi yıllardır intibak yasasının çıkmasını bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak zammı umudu sürüyor. Peki, 2000 sonrası emeklilere intibak çıkıyor mu? İşte emekli maaşı hakkında tüm detaylar ve gelişmeler!