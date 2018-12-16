Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranı belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon yüzde 10,64 çıktı. Bu oranlara göre memur emeklileri de yüzde 7.14 fark alacak. 2019 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar!