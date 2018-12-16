Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En son gelen bilgilere göre, Ocak ayında emekli zammı 10.64 oranında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon yüzde 10,64 çıktı. Bu oranlara göre memur emeklileri de yüzde 7.14 fark alacak. 2019 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 16.12.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 15:31