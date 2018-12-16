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Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! ne kadar olacak?

ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En son gelen bilgilere göre, Ocak ayında 10.64 oranında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon yüzde 10,64 çıktı. Bu oranlara göre memur emeklileri de yüzde 7.14 fark alacak. 2019 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 16.12.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 15:31
Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranı belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon yüzde 10,64 çıktı. Bu oranlara göre memur emeklileri de yüzde 7.14 fark alacak. 2019 ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte tüm detaylar!

Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı milyonlarca çalışan ile birlikte emekliler için de zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.

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Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Çünkü 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklilerinin ve çalışan memurların da ne kadar enflasyon farkı alacaklarını ortaya koyuyor.

Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayından bu yana 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Sadece Aralık enflasyonunun eklenmesiyle birlikte rakam kesinleşecek. Ancak Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa hem zam hem de fark kesinleşmiş durumda.

Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon rakamı yüzde 10.64 olarak ortaya çıktı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 10,64 zam alacak.

Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da enflasyon farkı hariç yüzde 3,5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak.

Emekliye 10.64 garantili zam müjdesi! Emekli maaşı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 11.14 oldu.

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