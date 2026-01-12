Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor

CANLI BORSA
Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle şirket iflasları dalgası çift haneli rakamlarla devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 13:01

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2025'e ilişkin iflas başvurusu öncü verileri ile Ekim 2025'e yönelik şirket ve şahıs iflasları nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede aralık ayında iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 arttı.

Ülkede, Ekim 2025'te ise nihai verilere göre iflas eden işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 2 bin 108'e yükseldi.

Ekimde en çok iflas, her 10 bin şirkette 12,73 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 10,5 vaka ile konaklama sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 2,6 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç Ekim 2024'te yaklaşık 3,8 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 709 borçlu da ekimde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu veri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 arttı.

20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Öte yandan, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden (IWH), 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Almanya'da iflas eden şirket sayısının geçen yıl 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilmişti. Enstitü verilerine göre geçen yılın tamamında 17 bin 605 şirketin iflas ettiği ve bundan yaklaşık 170 bin istihdamın etkilendiği belirtilen IWH açıklamasında, "2009 küresel finansal kriz sırasında bile bu rakam yaklaşık yüzde 5 daha düşüktü." denilmişti.

