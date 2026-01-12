Kazakistan ekonomisi büyüdü

Kazakistan Milli İstatistik Komitesi, ülke ekonomisine ilişkin 2025 yılının ön verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl Kazakistan'ın gayrisafi yurt içi hasılası, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,5 büyüdü.

Sanayi, ulaştırma, inşaat ve ticaret, 2025'te ülke ekonomisine en çok katkı yapan sektörler olarak öne çıktı.

Yıllık sanayi üretim endeksi yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti, imalat sektörü yüzde 6,4 ile istikrarlı büyüme gösterdi.

Geçen yıl gıda üretimi yüzde 8,1, petrol ürünleri imalatı yüzde 5,9, kimya sanayi ürünleri yüzde 9,8, metalürji ürünleri yüzde 1,2 ve makine mühendisliği ürünleri imalatı yüzde 12,9 arttı.

Ulaştırma ve depolama sektöründeki büyüme oranı yüzde 20,4 olarak kaydedildi. Özellikle kara ve demir yolu üzerinden yük hacminin yanı sıra yolcu trafiğinde de artış oldu.

İnşaat sektörü, yüzde 15,9 büyüdü, 2025 yılında ülkede toplam 20,1 milyon metrekarelik alanda konut inşa edildi, 2024'e kıyasla yüzde 5,1 arttı.

Ticaret sektörü de yüzde 8,9'luk büyümeyle olumlu dinamik gösterdi. Özellikle toptan ticaret sektörü önemli ölçüde büyüdü.

Böylece geçen yıl Kazakistan, dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasına giren tek Orta Asya ülkesi oldu.