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, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!

'deki , hafta sonunda 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

DHA Ekonomide Bugün
Giriş Tarihi: 06.01.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 13:06
Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!

2200 rakımlı bin 200 yatak kapasiteli , hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!

Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, 'i tercih etti. Belarus, Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelenlerle birlikte Erciyes, hafta sonunda 70 bin kişiyi ağırladı.

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Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Hafta sonunda bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Günübirlik gelenlerle birlikte ziyaretçi sayısı 70 bine ulaştı" dedi.

Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!
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Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!
Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!
Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı!
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