Erciyes’te sezon açıldı! İlk gününde 15 bin kişi geldi...

Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatan Akşehirlioğlu, "Bugün üç kapımızda da kayak yaptırıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Öğlen saatleri olmasına rağmen 5 bine yakın bir turnike sayısına ulaştık. Bütün misafirleri Erciyes'e bekliyoruz. Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlar başladı ve oralardan da turistler gelecek." dedi.