Erciyes’te sezon açıldı! İlk gününde 15 bin kişi geldi...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk gününde 15 bin kişi geldi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk günü hafta sonuna denk gelince 15 bin kişi Erciyes'e akın etti. Pistlerin karla dolduğu Erciyes'te, kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkardı. Bölgenin yeterli kar yağışı alması dolayısıyla 2018-2019 kayak sezonu başladı. Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Erciyes AŞ Pist Düzenleme Güvenlik Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yaptığı açıklamada, yeni sezon açılışının yapıldığını belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatan Akşehirlioğlu, 'Bugün üç kapımızda da kayak yaptırıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Öğlen saatleri olmasına rağmen 5 bine yakın bir turnike sayısına ulaştık. Bütün misafirleri Erciyes'e bekliyoruz. Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlar başladı ve oralardan da turistler gelecek.' dedi.