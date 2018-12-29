Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur primleri 1 Ocak'tan itibaren artıyor. Düzenli ödeme yapan esnafın cebinden ise 5 puanlık indirimle yıllık bin 535 ile 11 bin 512 lira arasında daha az para çıkacak. Ocak'tan itibaren asgari ücret, çocuk sayısına ve eş durumuna göre 2 bin 20 ile 2 bin 155 lira arasında uygulanacak. Asgari ücretteki artışla Bağ-Kur'luların prim tutarları da yükselecek. Ancak primlerini düzenli ödeyenler 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. En düşük Bağ- Kur primi 882,65 lira olacak. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 754,73 lira olarak uygulanacak. Aylık avantaj 127,92 lirayı bulacak. Esnafın cebinden yıllık bin 535 lira daha az prim ödemesi çıkacak. Ödemelerini tavandan yapanlar da indirim kapsamındaysa aylık 6 bin 619 lira yerine 5 bin 660 lira verecek.