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  • Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Giriş Tarihi: 29.12.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 10:33
Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

ve primleri 1 Ocak'tan itibaren artıyor. Düzenli ödeme yapan esnafın cebinden ise 5 puanlık indirimle yıllık bin 535 ile 11 bin 512 lira arasında daha az para çıkacak.

Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Ocak'tan itibaren asgari ücret, çocuk sayısına ve eş durumuna göre 2 bin 20 ile 2 bin 155 lira arasında uygulanacak.

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Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Asgari ücretteki artışla 'luların prim tutarları da yükselecek.

Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Ancak primlerini düzenli ödeyenler 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek.

Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

En düşük Bağ- Kur primi 882,65 lira olacak. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 754,73 lira olarak uygulanacak.

Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Aylık avantaj 127,92 lirayı bulacak. Esnafın cebinden yıllık bin 535 lira daha az prim ödemesi çıkacak.

Esnaf'a büyük müjde! Primini düzenli öde 11.512 TL kazan!

Ödemelerini tavandan yapanlar da indirim kapsamındaysa aylık 6 bin 619 lira yerine 5 bin 660 lira verecek.

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