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Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Giriş Tarihi: 04.12.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 11:18
Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı
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Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan faizi bazı bankalarda yüzde 1.89'lara kadar düşüyor. Bu orandan 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi kullanan vatandaş 50 bin lira daha az ödeyecek.

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Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24'lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran faizlerinde gerileme yaşanıyor.

Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan faizlerinde yüzde 1.89'lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor.

Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

EN DÜŞÜK YÜZDE 1.89

faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1'i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24'lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor.

Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89'a gerilemiş durumda.

Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ

Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor.

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