Konut kredisinde faizler düştü! 50 bin lira cepte kaldı

Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizi bazı bankalarda yüzde 1.89'lara kadar düşüyor. Bu orandan 10 yıl vadeli 100 bin lira kredi kullanan vatandaş 50 bin lira daha az ödeyecek. Geçtiğimiz aylarda yüzde 3.24'lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerinde gerileme yaşanıyor. Ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunan konut kredisi faizlerinde yüzde 1.89'lu seviyeler görülmeye başlandı. Bu da 10 yıl vadeli 100 bin liralık kredide vatandaşın cebinde yaklaşık 50 bin lira kalması anlamına geliyor. EN DÜŞÜK YÜZDE 1.89 Konut kredisi faizleri bu yıl psikolojik sınır olan yüzde 1'i oldukça aşmıştı. Eylül ayında özel bankalardan yüzde 3.24'lere kadar yükselen konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 23 Kasım verilerine göre; ortalama yüzde 2.37 seviyesinde bulunuyor. Oranlar bankalara göre değişse de bu hafta itibarıyla piyasadaki en düşük faiz oranı yüzde 1.89'a gerilemiş durumda. TAKSİT 409 TL DÜŞTÜ Rakamlara bakacak olursak, yüzde 1.89 oran üzerinden 10 yıl vadede 100 bin liralık kredi kullanıldığında aylık 2 bin 113 lira taksit ödenirken, geri ödeme 253 bin 616 lirayı buluyor.