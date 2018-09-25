Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak..