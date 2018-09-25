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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...

TAKVİM, lerin maaşlarını yüzde 10.65'lik enflasyon tahminlerine göre hesapladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 108 ile 521 lria arasında yükselecek.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 10:26
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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

Temmuz'da maaşları artan ler bir sonraki 'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

ler oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

ÇİFTE ARTIŞ

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, ler hemen seyyanen mı alacak, ardından artışından yararlanacak.

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

EKSTRA ZAM

Tüm ler mının oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak. Düşük emekli maaşları seyyanen zamla bin liraya tamamlanacak.

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı lere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. .

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

İyileştirme 'ta yürürlüğe girerse de lerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

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Milyonları ilgilendiriyor, nin hesabı tamam! İşte güncel tablo...
Milyonları ilgilendiriyor, Emeklinin zam hesabı tamam! İşte güncel tablo...

100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur sine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da 'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak..

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