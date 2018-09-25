Türkiye'nin en iyi haber sitesi

O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

Anadolu'nun çelik rayları 162 yıl önce "kara tren" olarak da bilinen buharlı trenle tanışırken Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla genişleyen Türk demiryolu ağında, 2003'ten sonra yolcu taşımacılığında yüksek hızlı trenlerle () hızlı ve konforlu hizmet sunulan yeni bir döneme girildi.Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesiyle Pekin'den 'ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarından biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında altyapı çalışmaları sürerken projenin bu yılın sonunda tamamlanarak 2019'da test sürüşlerine başlanması ve aynı yılı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 25.09.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 12:28
  • 1
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

Anadolu'nun çelik rayları 162 yıl önce "kara tren" olarak da bilinen buharlı trenle tanışırken Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla genişleyen Türk demiryolu ağında, 2003'ten sonra yolcu taşımacılığında yüksek hızlı trenlerle () hızlı ve konforlu hizmet sunulan yeni bir döneme girildi.

  • 2
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

AA muhabiri, Demiryolu Haftası dolayısıyla Osmanlı ��mparatorluğu'ndan bugüne demiryolu ağlarının gelişim sürecini derledi. Osmanlı döneminde, Avrupa'da buhar gücünün demiryollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da çelik ağlarla tanışıldı. Türk demiryolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 162 yıl önce ilk demiryolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattına kazma vurulmasıyla başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne, yabancı şirketlere ait 2 bin 282 kilometrelik normal genişlikte hat ve 70 kilometrelik dar hat ile devlet yönetiminde bin 378 kilometrelik normal genişlikte hat kalırken, bu hatlarda saatte yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen buharlı trenler hizmet veriyordu. Daha sonra bunların yerini ortalama 60 kilometre hız yapabilen konvansiyonel trenler aldı.

  • 4
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

DEMİR AĞLARIN ''ALTIN ÇAĞI''

Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yatırımlarına verilen önem ''Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan'' dizeleriyle Onuncu Yıl Marşı'na da yansırken, bu dönem Türk demiryolları tarihinde ''altın çağ'' olarak nitelendirildi. 2. Dünya Savaşı'na kadar büyük bir hızla sürdürülen demiryolu yapımı, savaş nedeniyle 1940'lardan sonra yavaşladı.

  • 5
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

1923-1950 arasında yapılan 3 bin 578 kilometrelik demiryolunun 3 bin 208 kilometresi 1940'a kadar tamamlandı. Türkiye'de 1950 sonrasında ise karayolu yatırımları hız kazandı. Bu politikanın sonucu olarak da 1950-1980 arasında yılda sadece 30 kilometre yeni çelik hat yapılabildi.

TÜRKİYE HIZLI TREN AĞLARIYLA DONATILIYOR

Demiryollarında 2003 sonrası yeni bir döneme girildi. Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demiryolu ağının oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi. Yüksek hızlı ve konvansiyonel yol yapımının yanı sıra, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında yapılan demiryollarının 10 bin kilometreden fazlası yenilendi.

  • 6
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

Türkiye, projelerin hayata geçirilmesiyle hızlı trenlerle bu dönemde tanıştı. İlk , 2009'da Ankara-Eskişehir hattında hizmete alındı. Saatte 250 kilometrelik hızla işletilmeye başlanan hatta, seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya düştü. YHT'ler daha sonra saatte 300 kilometre hızla ulaşılabilen Ankara-Konya, Ankara-İstanbul (Pendik) ve İstanbul-Konya arasında hizmet vermeye başladı.

  • 7
  • 25
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak
O proje yıl sonunda hizmete giriyor... 4 ili birbirine bağlayacak

Türkiye'nin dört bir yanı hızlı tren (HT) ve Yüksek Hızlı Tren () hatlarıyla birbirine bağlanırken, şu ana kadar bin 213 kilometre YHT hattının yapımı tamamlandı. 3 bin 324 kilometrelik YHT ve HT hattının inşası devam ediyor. Bununla birlikte 5 bin 395 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 15 il yüksek hızlı trenle tanışacak.

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında inşa çalışmaları hızla devam ederken, 2019'da Polatlı Uşak hattının inşasının tamamlanması planlanıyor. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesiyle Pekin'den 'ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarından biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında altyapı çalışmaları sürerken projenin bu yılın sonunda tamamlanarak 2019'da test sürüşlerine başlanması ve aynı yılı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

BİZE ULAŞIN