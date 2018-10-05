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'da , 'isot kahvaltısı' ile başladı!

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Giriş Tarihi: 05.10.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 15:31
Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen sabah 'isot kahvaltısı' ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Közlenmiş biber, patlıcan, biber salçası, Urfa peyniri ve ayranın da ikram edildiği kahvaltı programında 'Halil İbrahim sofrası' kültürü ile yerini alan vatandaşlar ardından kol kola girerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Hamarat Eller Çarşısı'ndan Balıklıgöl ve tarihi çarşılar güzergâhını takip ederek Haşimiye Meydanı'na kadar gelen vatandaşlara esnaf da alkışlarla eşlik etti. Batman'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle festivalin konser, halay ve benzeri eğlence bölümleri iptal edildi.

Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Festivalin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Batman'daki saldırıda şehitlik mertebesine ulaşan yiğitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Başkan Nihat Çiftçi, " tüm yemeklerinde kullandığı ve her coğrafyada yemeğe lezzet katan isotuna sahip çıkıyor. Dolayısıyla bundan tüm insanlığı faydalandırmamız lazım. Şanlıurfa huzur şehridir. Şanlıurfa Türkiye'nin en güvenli şehridir. Şehrimize herkesi bekliyoruz. Çarşılarımız, tarihi ve turistik yerlerimiz dolup taşıyor. Bugün de bizimle birlikte festivalimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Konuşmaların ardından İsotçu Pazarı'nda tezgah başına geçen Başkan Çiftçi, stand-up'çı ve oyuncu Yavuz Seçkin ile birlikte mangalda biber közleyerek konuklara ikram etti.

Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!
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