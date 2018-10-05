Şanlıurfa'da İsot Festivali, 'isot kahvaltısı' ile başladı!

Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa tüm yemeklerinde kullandığı ve her coğrafyada yemeğe lezzet katan isotuna sahip çıkıyor. Dolayısıyla bundan tüm insanlığı faydalandırmamız lazım. Şanlıurfa huzur şehridir. Şanlıurfa Türkiye'nin en güvenli şehridir. Şehrimize herkesi bekliyoruz. Çarşılarımız, tarihi ve turistik yerlerimiz dolup taşıyor. Bugün de bizimle birlikte festivalimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

