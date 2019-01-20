SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

Milyonlarca emekli merakla zamlı maaşlarını bekliyor. Emekli zammı bu ay hesaplara yatmaya başladı. En düşük emekli maaşı belli oldu. Bu ay emekli maaşları için fark ödemelerinin detayları da belli oldu. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başladı bile. Memur emeklileri de bu ay hesaplarına yatacak fark ödemeleri için bekliyor. Emekli zamları ve emekli maaş zammı hakkında tüm detaylar haberimizde! SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alıyor. Memur emeklileri için de fark yatacak. En düşük emekli maaşı esnafta bin 595, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 liraya ulaştı. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar! Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu, Geçtiğimiz haftadan itibaren SSK emeklisi ve Bağ- Kur emeklisi için zamlı maaşlar hesaplarına yatmaya başladı. Önümüzdeki haftada bu ödemeler devam edecek. SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları alırken, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını bu ayın 25'inde hesaplarında görecek. EN AZ 104 TL Ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ- Kur tarım emeklileri için bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklileri için taban aylık 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük emekli maaşı SSK emeklileri için ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.