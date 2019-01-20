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  • SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

için bin 818 TL! için farklı maaş!

Milyonlarca emekli merakla zamlı maaşlarını bekliyor. bu ay hesaplara yatmaya başladı. En düşük belli oldu. Bu ay için fark ödemelerinin detayları da belli oldu. ve zamlı maaşlarını almaya başladı bile. de bu ay hesaplarına yatacak fark ödemeleri için bekliyor. ve hakkında tüm detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 20.01.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 09:44
SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

ve zamlı maaşlarını alıyor. için de fark yatacak. En düşük esnafta bin 595, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 liraya ulaştı. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar!

SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu, Geçtiğimiz haftadan itibaren ve Bağ- Kur emeklisi için zamlı maaşlar hesaplarına yatmaya başladı. Önümüzdeki haftada bu ödemeler devam edecek.

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SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

ve yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları alırken, de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını bu ayın 25'inde hesaplarında görecek.

SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

EN AZ 104 TL

Ocak zammı ile birlikte emekliler için eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.

SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

Ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı.

SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

Bağ- Kur tarım emeklileri için bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, için taban aylık 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı.

SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

En düşük için ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

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