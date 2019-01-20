SSK emeklisi için bin 818 TL! Memur emeklisi için farklı maaş!

SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alıyor. Memur emeklileri için de fark yatacak. En düşük emekli maaşı esnafta bin 595, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 liraya ulaştı. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar!