Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 14:07

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin aralık ayına yönelik enflasyon rakamlarını yayımladı.

Buna göre; Euro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralık ayında yüzde 1,9'a geriledi. Enflasyon, aralık ayında aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi enflasyonun aralık ayında yıllık bazda yüzde 2, aylık bazda yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde aralık ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde kaydedildi.

AB'de ise kasım ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2,3'e inerken, aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak kaydedildi.

Enflasyon aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3 seviyesinde kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Euro Bölgesi enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesindeydi.

