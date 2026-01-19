CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 585 bin liraya çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2026 16:43

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 567 bin lira, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 66 milyon 673 bin 649,32 lira, işlem miktarı ise 771,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 489 milyon 261 bin 376,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.500.000,00 4.600,00
En Düşük 6.567.000,00 4.645,00
En Yüksek 6.605.000,00 4.680,00
Kapanış 6.585.000,00 4.645,00
Ağırlıklı Ortalama 6.583.933,70 4.665,59
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.066.673.649,32
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 771,13
Toplam İşlem Adedi 36

İlginizi Çekebilir
JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz JP Morgan: Türkiye’deki faaliyetlerimizi genişletiyoruz 16 Ocak 2026 14:16
İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi İngiltere tahvil getirilerinde düşüş beklentisi 16 Ocak 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Ocak 2026 13:33
Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor Yenilenebilir enerji küresel belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürüyor 16 Ocak 2026 11:52
Fed’den ihtiyatlı mesaj: Enflasyon düşmeden faiz adımı yok Fed’den ihtiyatlı mesaj: Enflasyon düşmeden faiz adımı yok 16 Ocak 2026 10:52
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Çin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? 16 Ocak 2026 10:02
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 16 Ocak 2026 10:01
Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir Fitch Ratings: Grönland krizi Avrupa’da kredi notlarını düşürebilir 16 Ocak 2026 09:48
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 16 Ocak 2026 09:11
Japonya Maliye Bakanı’ndan yen uyarısı! Japonya Maliye Bakanı'ndan yen uyarısı! 16 Ocak 2026 09:07
Venezuela’dan petrol sektörüne yabancı yatırım çağrısı Venezuela’dan petrol sektörüne yabancı yatırım çağrısı 16 Ocak 2026 08:51
ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı 16 Ocak 2026 08:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.806,1800 Değişim 137,59 Son veri saati:
Düşük 12700,33 Yüksek 12837,92
Açılış
43,2736 Değişim 0,0313 Son veri saati:
Düşük 43,2479 Yüksek 43,2792
Açılış
50,3853 Değişim 0,2700 Son veri saati:
Düşük 50,1436 Yüksek 50,4136
Açılış
6.496,7020 Değişim 141,788 Son veri saati:
Düşük 6385,359 Yüksek 6527,147
Açılış
129,9908 Değişim 6,0911 Son veri saati:
Düşük 124,8979 Yüksek 130,989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler