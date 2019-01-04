Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

Uludağ'da kar seviyesi 1 metreye ulaşınca tatilciler de pistlere akın etti. Pistlerde renkli görüntüler oluşturan tatilciler karın tadını çıkardı. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 2 gündür yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Amatör kayakçıların sahneye çıktığı pistlerde zaman zaman kazalar yaşanırken, tatilciler 1 metreyi geçen karda kayarak selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Uludağ'da kar yağışı 2 gündür devam ederken, kar kalınlığı sabah saatlerinde 101 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçi tatilciler tur otobüsleri ile geldikleri Uludağ'da pistleri doldurdu. 1 metreyi aşan karın keyfini çıkartan tatilciler kayak ve snowboard yaparak pistleri boş bırakmadı. 2019 yılının ilk haftasında yoğun kar yağışıyla ile karşılaşan tatilciler kayak pistlerini doldurdu.