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'da 1 metre kar var... pistlere akın etti!

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 16:58
Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

'da kar seviyesi 1 metreye ulaşınca de pistlere akın etti. Pistlerde renkli görüntüler oluşturan tatilciler karın tadını çıkardı.

Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan 'da 2 gündür yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

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Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

Amatör kayakçıların sahneye çıktığı pistlerde zaman zaman kazalar yaşanırken, 1 metreyi geçen karda kayarak selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

'da kar yağışı 2 gündür devam ederken, kar kalınlığı sabah saatlerinde 101 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçi tur otobüsleri ile geldikleri 'da pistleri doldurdu.

Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

1 metreyi aşan karın keyfini çıkartan kayak ve snowboard yaparak pistleri boş bırakmadı.

Uludağ'da 1 metre kar var...Tatilciler pistlere akın etti!

2019 yılının ilk haftasında yoğun kar yağışıyla ile karşılaşan kayak pistlerini doldurdu.

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