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Haberler Galeri Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri
Giriş Tarihi: 09.06.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 15:30

Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli

Duygusal ve romantik aşk filmleri, kimileri için bir tutku olurken kimileri için boşa geçen zaman olarak değerlendirilmektedir. Eğer siz de ikinci grupta yer alıyorsanız en iyi listesine bakarak bu görüşünüzü değiştirebilirsiniz. En güzel Türk aşk filmleri listemizde, tutkulu olduğu kadar ağlatan, yer yer gülümsemenizi de sağlayan filmlere yer verdik. Unutmayın ki, sadece sevgiliyle ya da eşle değil, arkadaşla da izlenebilir. Hatta ve hatta, Türk duygusal aşk filmlerini tek başınıza da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki Türk aşk filmleri listesine detaylı bir şekilde göz atın ve beğendiğiniz bir filmi seçin.

Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri

Türk sineması, romantik ve duygusal aşk filmleri konusunda dünyadaki en başarılı sinemalardan bir tanesidir. Özellikle, Netflix, BluTv gibi dizi/film platformlarının hayatımıza girmesiyle beraber sayısında da bir hayli artış yaşandı. Arkadaşla, eşle ya da sevgiliyle izlenecek arayanlar da bu kadar çok filmin olduğu ortamda, en duygusal ve romantik olanları seçmek istiyor.

EN İYİ TÜRK YAPIMI AŞK FİLMLERİ | TUTKULU VE AĞLATAN AŞK FİLMLERİ

Tüm zamanların en iyi, duygusal, romantik ve yerli Türk aşk filmleri listesini sizler için hazırladık. Türk aşk filmleri listesine göz atarak ağlatan, bulabileceğiniz gibi; romantik komedi türünde en güzel Türk aşk filmlerini de görebilirsiniz. Senaryosunu ve konusunu beğendiğiniz bir aşk filmini, tek başınıza izleyebileceğiniz gibi arkadaşınızla, eşinizle ya da sevgilinizle de izleyebilirsiniz.

İşte, en iyi Türk yapımı aşk filmleri;

Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri

SEVMEK ZAMANI

Sevmek Zamanı, 1965 yapımı bir filmdir ve Türk sinema tarihinde çığır açmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Metin Erksan oturmaktadır.

KONUSU

Halil (Müşfik Kenter) adada ustası Mustafa'yla (Fadıl Garan) birlikte boyacılık yapmaktadır. Halil boyadıkları boş köşklerden birinin üst katındaki duvarda asılı kadın resmine âşık olmuştur. Her gün köşke girer ve resmi seyreder. Köşkün sahibinin kızı olan resimdeki Meral (Sema Özcan) bir gün iki arkadaşıyla köşke gelir ve Halil'i resmini seyrederken görür. Meral, Halil'in kendisine aşık olduğuna inanarak bu aşka karşılık verir. Oysa Halil, Meral'e değil, onun resmine aşıktır. "Benimle resminin arasına girme, istemiyorum."

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Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri

KADER

Kader, 2006 yılında vizyona girmiştir ve yönetme koltuğunda Zeki Demirkubuz oturmaktadır. Kader filminin başrollerinde Vildan Atasever ve Ufuk Bayraktar bulunurken oyuncu kadrosu arasında Engin Akyürek, Müge Ulusoy ve Ozan Bilen yer almaktadır.

KONUSU

Bekir (Ufuk Bayraktar) Uğur'a (Vildan Atasever), Uğur Zagor'a (Ozan Bilen), Zagor ise suç işlemeye aşıktır. Durum bu haldeyken Zagor hapisten çıkar. Boğucu ve sıcak bir yaz gecesi aksilikler birbirini takip edince Cevat (Engin Akyürek) ile Zagor karşı karşıya gelir. Zagor Cevat'ı gözünü kırpmadan öldürüp kaçar. Aynı gece Uğur'da kaybolur. Bu cinayet ve ardından Uğur'un Zagor'la birlikte kayboluşu, o güne kadar Cevat'ın koruması altında yaşayan genç anne (Müge Ulusoy), felçli baba (Mustafa Uzunyılmaz) ve küçük erkek kardeş için zor, karanlık günlerin habercisi olsa da, Uğur'a delicesine âşık olan Bekir'in kurtuluş umudu gibidir.

Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri

BAŞKA DİLDE AŞK

2009 yılında vizyona giren film, Türk sinemasının iddialı aşk yapıtlarından birisidir. Filmin yönetmen koltuğunda İlksen Başarır otururken başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat ve Lale Mansur'dur.

KONUSU

Onur'un tüm yaşamı, beraber spor yaptığı arkadaşlarından birinin doğum günü partisinde beklenmedik bir dönüşüme uğrayacaktır. Beraberce kürek takımında yer aldığı arkadaşı Vedat'ın doğum günü partisinde Zeynep'le tanışır ve hayatı değişir. Kalabalık ve gürültülü bir barda hiç konuşmadan geçen gecenin sonunda Zeynep, Onur'un işitme engelli olduğunu fark eder.

Tüm Zamanların En İyi, En Farklı ve Duygusal Türk Aşk Filmleri Listesi - En İyi, Romantik ve Yerli Türk Yapımı Aşk Filmleri

AŞK TESADÜFLERİ SEVER

Aşk Tesadüfleri Sever, 2010 yapımı bir Türk aşk filmidir. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturmaktadır. Başrol oyuncuları ise Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin'dir. Aşk Tesadüfleri Sever, vizyonda kaldığı süre boyunca oldukça beğenilmiştir.

KONUSU

Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin), kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever'in nostaljik yönünü tamamlıyor.

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