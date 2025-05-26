Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

KOM RAPORUYLA BELGELENEN İLLEGAL TİCARET
İddianamede söz konusu yapılanmanın organize şekilde hareket ettiği ve bazı kamu görevlilerinin bilgisi dışında, bu kişilerin hareket tarzlarını destekleyen bir yapılanmayla illegal silah ticaretinin organize edildiği ifade edildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporlarında da, silahların yasa dışı olarak üretildiği ve taşındığına dair teknik bulgulara yer verildi.
PARÇALI TAŞIMA TAKTİĞİ
Silahların tamamının parçalar halinde taşındığının, çünkü silahın gövdesi, şarjörü ya da fişeği tek başına suç kapsamına girmediği için parçalı nakil yönteminin tercih edildiği vurgulanarak daha sonra bu parçaların birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiği, böylece mevzuat açıkları kullanılarak kolluk kuvvetlerinin denetiminden kaçılmaya çalışıldığı anlatıldı. Yapılan teknik takip, HTS kayıtları, telefon imaj analizleri ve ara yakalamalar, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiğini, bazı şüphelilerin doğrudan üretim ve sevkiyattan sorumluyken, diğerlerinin aracı, nakliyeci ya da alıcı rolünde olduğu belirtildi.
43 ŞÜPHELİYE 22 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
İddianamede tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, planlı ve bilinçli bir şekilde yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları vurgulanarak biri firari, 34'ü tutuklu olan toplam 43 şüphelinin "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.