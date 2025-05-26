Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 11:24

Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

Şehit polis Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka bir silahtan çıkmasıyla yasa dışı silah ticaretine yönelik başlatılan dev soruşturmada sona gelindi. İstanbul ve Ankara merkezli operasyonda, sözde Ar-Ge çalışmalarıyla kamufle edilen kaçak üretim tesisleri, paravan şirketler aracılığıyla piyasaya sürülen markasız silahlar ve parçalı sevkiyat yöntemiyle denetimden kaçırılan binlerce mühimmat deşifre edildi. Aralarında polis memurunun da bulunduğu 43 şüpheli hakkında, organize şekilde silah imalatı ve dağıtımı yapmak suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023 günü uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit edilmişti. Ancak Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların 'Utaş' marka bir silahtan çıkması fakat bu silahın Türkiye'de üretiminin olmaması üzerine konu yargıya taşınmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucu da aynı silahtan çok sayıda ele geçirilince silahın Türkiye'de yasadışı şekilde imalatının yapıldığı, özellikle seri atış özelliği bulunan silahın organize ve narkotik suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiş, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

ANKARA'DAN İSTANBUL'A YASADIŞI SİLAH TİCARETİ

Yaklaşık bir yılın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sona gelindi. Hazırlanan 350 sayfalık iddianamede Ankara-İstanbul arasında yürütülen yasa dışı silah üretimi ve ticareti faaliyetleri gün yüzüne çıktı. Soruşturmanın fitili, şüpheli Mustafa T.'nin Gaziosmanpaşa'daki iş yerinde çok sayıda uzun namlulu silah bulundurduğu yönündeki ihbarla ateşlendi. Bu silahların firari şüpheli Murat Ç.'den temin edildiği, Çelik'in otomatik silahları adetli şekilde dağıttığı ve Mustafa T.'nin de bu silahları kar amaçlı piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Teslimat ve ödeme işlerinin "kurye" aracılığıyla yürütüldüğü belirlendi.

AR-GE GÖRÜNÜMLÜ KAÇAK ÜRETİM

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu ulaşılan bir diğer çarpıcı detay ise Ankara merkezli Toprak Silah Sanayi A.Ş. ile İstanbul'daki Balistik Savunma Sanayi A.Ş. arasında yürütülen yasadışı silah trafiği oldu. Söz konusu firmaların, Glock marka tabancalara benzer silahları "Ar-Ge çalışması" adı altında üretip, UTAŞ ibareli paravan silahlarla piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şirket yetkilileri şüpheli Mustafa K. ve Süleyman Ç.'nin, bu parçaları İstanbul'a Balistik Savunma Şirketi adına taşıdıkları tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

MARKA TAKLİDİ İLE YASAL GÖRÜNÜM

İddianamede, Glock markasının teknik yapısının örnek alınarak üretilen bu silahların piyasaya tescilsiz, markasız ve seri numarasız olarak sürüldüğü, bunun da "yasa dışı üretimin kamufle edilme stratejisi" olduğu vurgulandı. Ayrıca UTAŞ markasının gerçek üretici firma ile ilgisi olmadığı, yalnızca piyasada yasal bir görünüm oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi. Şüpheli şirket yetkililerinin, bu parçaları İstanbul'a taşırken Ankara'daki firmadan temin ettiği, özellikle üretimde Glock tabanca şablonlarının kullanılmasının, "yasadışı üretimin gizlenmesi amacıyla paravan üretim yöntemi" olarak değerlendirildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA POLİS DE VAR

İddianamede yer alan üretimci, aracı ve alıcı sıfatıyla hareket eden toplam 43 şüpheli arasında polis memuru da olduğu kaydedildi. HTS kayıtları, iletişim tespit tutanakları ve telefon imaj incelemeleriyle şüphelilerin olay anındaki konumları detaylı şekilde ortaya çıkarıldı. Polis memuru Murat K.'nın operasyon esnasında telefonunu kapatarak sinyal bilgisini gizlemeye çalıştığı, diğer şüphelilerin ise olay yerinde ortak baz sinyalleri verdikleri belirlendi.

Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

KAÇAK SİLAH ÜRETİMİNDE ŞİFRELİ TRAFİK

Telefon kayıtları ve iletişim tutanakları ise silah ticaretinin nasıl organize edildiğine dair çarpıcı ayrıntılar ortaya koydu. Şüphelilerin üretim sürecinde kullanılacak kalıplar, logolar ve şarjörlerin sevkiyatına dair detaylı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Görüşmelerde "logolu yerine logosuz baskı", "kalıp çekirdeği değiştirme" ve "fatura paketleme yöntemiyle kamuflaj" gibi ifadeler dikkat çekerken, şüphelilerin üretimi ve nakliyeyi paravan faaliyetler gibi göstererek suç unsurlarını gizlemeye çalıştıkları anlaşıldı. Özellikle bazı parçaların 'çekirdek değişimiyle' farklı silah modellerine dönüştürülmeye çalışılması, illegal üretimin profesyonel düzeyde yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

SİLAHLAR PARÇA PARÇA PİYASA SÜRÜLMÜŞ

Paravan firmalar ve sözde Ar-Ge çalışmalarıyla yürütülen bu faaliyetlerde kullanılan parçalar, yasa dışı üretimi kamufle etmek amacıyla çeşitli il ve ilçe emniyet birimlerinin gözünden kaçırılmaya çalışıldı. Üretim izni bulunmayan, logosuz ve seri numarasız silahların, araçlarla parça parça taşınarak İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde piyasaya sürüldüğü aktarıldı. Üretim faaliyetlerinin "Ar-Ge çalışması" adı altında gösterildiği, ancak aslında üretim izin belgelerinin yasa dışı üretimi perdelemek amacıyla paravan olarak kullanıldığını değerlendirildi. Operasyonlarda Toprak Silah fabrikasında ele geçirilen 2248 adet UTAŞ benzeri parça ve 2988 adet fişek, bu sistematik yasa dışı faaliyetlerin büyüklüğünü ortaya koydu.

Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

KOM RAPORUYLA BELGELENEN İLLEGAL TİCARET

İddianamede söz konusu yapılanmanın organize şekilde hareket ettiği ve bazı kamu görevlilerinin bilgisi dışında, bu kişilerin hareket tarzlarını destekleyen bir yapılanmayla illegal silah ticaretinin organize edildiği ifade edildi. KOM Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporlarında da, silahların yasa dışı olarak üretildiği ve taşındığına dair teknik bulgulara yer verildi.

PARÇALI TAŞIMA TAKTİĞİ

Silahların tamamının parçalar halinde taşındığının, çünkü silahın gövdesi, şarjörü ya da fişeği tek başına suç kapsamına girmediği için parçalı nakil yönteminin tercih edildiği vurgulanarak daha sonra bu parçaların birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiği, böylece mevzuat açıkları kullanılarak kolluk kuvvetlerinin denetiminden kaçılmaya çalışıldığı anlatıldı. Yapılan teknik takip, HTS kayıtları, telefon imaj analizleri ve ara yakalamalar, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiğini, bazı şüphelilerin doğrudan üretim ve sevkiyattan sorumluyken, diğerlerinin aracı, nakliyeci ya da alıcı rolünde olduğu belirtildi.

43 ŞÜPHELİYE 22 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, planlı ve bilinçli bir şekilde yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları vurgulanarak biri firari, 34'ü tutuklu olan toplam 43 şüphelinin "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.