Polisi şehit eden silah yasadışı ticareti deşifre etti! 43 şüpheliye 22 yıl 6 ay hapis talebi

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023 günü uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit edilmişti. Ancak Hakan Telli'ye isabet eden kurşunların 'Utaş' marka bir silahtan çıkması fakat bu silahın Türkiye'de üretiminin olmaması üzerine konu yargıya taşınmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca suç örgütlerine yapılan operasyonlar sonucu da aynı silahtan çok sayıda ele geçirilince silahın Türkiye'de yasadışı şekilde imalatının yapıldığı, özellikle seri atış özelliği bulunan silahın organize ve narkotik suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerde kullanıldığı tespit edilmişti. Bu kapsamda silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiş, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.