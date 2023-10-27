Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
12:53
10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören'in ihanetine uğramış
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Ünlü çiftin evliliklerini yasak aşk yıktı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...