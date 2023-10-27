10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftten üzücü haber geldi.