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Haberler Galeri 10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören'in ihanetine uğramış
Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 12:53

10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören'in ihanetine uğramış

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren Zeynep Beşerler ve Emir İçgören'in 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Ünlü çiftin evliliklerini yasak aşk yıktı. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftten üzücü haber geldi.

10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu.

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10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı.

10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Oğulları Kerem ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren çift ile ilgili o günden sonra dedikodular kesilince, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtardıklarını düşünmüştüm.

10 yıllık evliliklerini yasak aşk yıktı! Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören’in ihanetine uğramış

Ama maalesef yanılmışım. Boşanmamışlar ama yuvaları dağılmış.

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