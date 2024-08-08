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Haberler Galeri 13 yıllık aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:48

13 yıllık aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam İtalya'yla karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen kaptanı Eda Erdem'in spor hayatı kadar özel hayatı da mercek altına alınıyor. 37 yaşındaki Eda Erdem'in 13 yıllık eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Erdem, eşinin soy adını bile formasında taşıyor. İşte Eda Erdem'in biricik eşi...

13 yıllık aşk! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak gurur kaynağı oldu. Başarı kadar Erdem'in özel hayatı da mercek altına alındı.

13 yıllık aşk! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı.

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13 yıllık aşk! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

Eda Erdem Dündar, bundan 13 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

13 yıllık aşk! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine giren Eda Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.

13 yıllık aşk! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...

Henüz anne baba olmayan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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