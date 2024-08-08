Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:48
13 yıllık aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...
Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam İtalya'yla karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen kaptanı Eda Erdem'in spor hayatı kadar özel hayatı da mercek altına alınıyor. 37 yaşındaki Eda Erdem'in 13 yıllık eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Erdem, eşinin soy adını bile formasında taşıyor. İşte Eda Erdem'in biricik eşi...