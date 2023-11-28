Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:45

15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi... Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri yakışıklı delikanlı oldu! Sosyal medya yıkıldı

Unutulmaz şarkılar ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü sosyal medyada gündem oldu. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat özlemi çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şoke oluyor. Evliliklerinde 35 yılı geride bırakan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti magazin gündeminin merak edilenlerinden oldu. İşte gözlerden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...