Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:49
15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...
48 yaşında yeniden anne olmaya karar vererek cesaretiyle herkesi şaşırtan Füsun Kuran'dan, ikiz müjdesiyle gelen büyük sürprize; nefes koçu Nevşah Fidan Karamehmet'in Londra'daki olay yaratan sahne performansından, Türk çağdaş sanatının kıyasıya müzayede heyecanına kadar dopdolu bir gündemi Bülent Cankurt kaleme aldı. Üstelik ünlü işadamı Ali Gürsoy'un kızıyla geçirdiği sıcacık anlar da oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...