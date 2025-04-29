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Haberler Galeri 15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:49

15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

48 yaşında yeniden anne olmaya karar vererek cesaretiyle herkesi şaşırtan Füsun Kuran'dan, ikiz müjdesiyle gelen büyük sürprize; nefes koçu Nevşah Fidan Karamehmet'in Londra'daki olay yaratan sahne performansından, Türk çağdaş sanatının kıyasıya müzayede heyecanına kadar dopdolu bir gündemi Bülent Cankurt kaleme aldı. Üstelik ünlü işadamı Ali Gürsoy'un kızıyla geçirdiği sıcacık anlar da oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

BÜLENT CANKURT
15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

'İyi ki Vakfı' kurucusu, işadamı Füsun Kuran'ın büyük bir cesaret örneği gösterip 48 yaşında tekrar anne olmaya karar verdiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

Şimdi size daha da bomba bir haberim var! Evliliklerinde 21 yılı geride bırakan Sinan-Füsun Kuran çiftinin geçen hafta 15. doğum günlerini kutlayan ikiz kızları Kayra ve Talya'ya ikiz kardeş geliyor. Evet, yanlış okumadınız...

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15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Füsun Kuran'ın yine ikizleri olacak ve yine ikisi de kız... Geçen eylül ayında ikiz kızlarını eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hisseden, yıllardır kızlarının kardeş istediğini de düşününce çocuk yapmaya karar veren çifte, Allah yine ikiz nasip etmiş. Füsun Hanım, umarım sağlıkla ikiz kızlarını kucağına alır ve kendisinin de dediği Allah kızlarını iyi insanlara karıştırır ve şansları iyi olur.

15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

GÖSTERİSİ ÇOK BEĞENİLDİ
Nefes koçu ve yazar Nevşah Fidan Karamehmet'in artistliğe soyunduğunu yazmıştım. Dokuz aydır hazırlandığı, 50 yıllık hayat tecrübesini, eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıdığı ve "Efsane" adını verdiği tek kişilik gösterisini ilk kez hafta sonu Londra'da sahneledi.

15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

İzleyenlerden öğrendiğime göre, Nevşah Hanım, sahnede harika bir performans sergilemiş. "İzleyenlerin söylediğine göre 'şok edici, güldürücü, eğlendirici ve aynı zamanda sivri, düz, sarsıcı mesajlar veren, harika bir sanat eseri' yaratmışız" diyen Nevşah Hanım, gösterisinin Türkiye prömiyerini ise 2 Mayıs'ta İstanbul'da yapacak. Aklınızda olsun...