15 yıl sonra yeniden ikizlere hamile! Sosyetenin ünlü ismine 48 yaşında çifte sürpriz...

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Füsun Kuran'ın yine ikizleri olacak ve yine ikisi de kız... Geçen eylül ayında ikiz kızlarını eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hisseden, yıllardır kızlarının kardeş istediğini de düşününce çocuk yapmaya karar veren çifte, Allah yine ikiz nasip etmiş. Füsun Hanım, umarım sağlıkla ikiz kızlarını kucağına alır ve kendisinin de dediği Allah kızlarını iyi insanlara karıştırır ve şansları iyi olur.