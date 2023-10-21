Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 21.10.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 06:53

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı müzik kariyerini sürdürüyor. İşte, Halil İbrahim Küçük nam-ı diğer İbo'nun son hali...

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

SON DAKİKA