Giriş Tarihi: 21.10.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 06:53

39 yaşındaki İbrahim Küçük hayranlarını şaşırttı! Yıllar sonra ortaya çıkan Küçük İbo bakın şimdi ne halde!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…