Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
10:07
50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen'' dedim
2019 yılında Volkan Aslan ile evlenen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, evlat sahibi olabilmek için 50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü. Anne olmaktan vazgeçtiğini duyuran 48 yaşındaki şarkıcı, son olarak şaşırtan itiraflarda bulundu. ''Kocama git başkasıyla evlen'' dedim! açıklamasıyla gündem olan Coşkun, "Gazzeli 10 çocuk alabilirim" dedi. İşte ünlü şarkıcının çarpıcı açıklamaları...