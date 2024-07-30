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Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:07

50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen'' dedim

2019 yılında Volkan Aslan ile evlenen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, evlat sahibi olabilmek için 50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü. Anne olmaktan vazgeçtiğini duyuran 48 yaşındaki şarkıcı, son olarak şaşırtan itiraflarda bulundu. ''Kocama git başkasıyla evlen'' dedim! açıklamasıyla gündem olan Coşkun, "Gazzeli 10 çocuk alabilirim" dedi. İşte ünlü şarkıcının çarpıcı açıklamaları...

50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen’’ dedim

Manzara ve Sinsirella şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturdu.

50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen’’ dedim

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen’’ dedim

5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun anne olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Son açıklamasıyla gündem olan Aylin Coşkun, ''Gazze'den kimsesiz bir çocuğu evlat edinebilirim.'' dedi.

Coşkun sözlerine daha sonra şu şekilde devam etti:

50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen’’ dedim

"Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim"

50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...Aylin Coşkun: Kocama git başkasıyla evlen’’ dedim

Bu dönemde kocası Volkan Aslan'a "İstersen boşanalım, başka biriyle evlen çocuk sahibi ol" şeklinde teklifte bulunduğunu da dile getiren Coşkun "Kocam baba olmayı hak eden, çok merhametli bir adam, zaten onun için bu kadar çok tedavi gördüm, çabaladım ama olmadı" diye konuştu.

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