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Haberler Galeri 51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! "Kırışık ve selülitlerimle mutluyum"
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 10:34

51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! "Kırışık ve selülitlerimle mutluyum"

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen yıllarda sonlandıran tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla zaman zaman gündem olan Onan, güzelliğiyle de adeta yıllara meydan okuyor. 51 yaşındaki Onan, "Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep" dedi.

51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kırışık ve selülitlerimle mutluyum

Vogue dergisinin Icon sayısına kapak olan 51 yaşındaki Arzum Onan, bakın neler söyledi?

51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kırışık ve selülitlerimle mutluyum

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51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kırışık ve selülitlerimle mutluyum

"Yaş almakla aranız nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Değişimlerden son derece mutluyum. Bazı reklam filmlerinde yaşlı ya da kilolu modelleri görmek benim için içeriği daha samimi kılıyor. Bende daha gerçek bir intiba bırakıyor ve çok beğeniyorum.

51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kırışık ve selülitlerimle mutluyum

"SELÜLİTLERİM YA DA KIRIŞIKLIKLARIMLA ÇOK ŞÜKÜR BARIŞIĞIM"

Yaş almakla ilişkime gelince, artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep."

51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Kırışık ve selülitlerimle mutluyum

Arzum Onan, örnek biri olmanın sorumluluklarını da şöyle anlattı:

"Örnek biri olmak gibi bir sorumluluk hissetmiyorum açıkçası ama elbette göz önünde olmanın getirdiği sorumluluklar da yadsınamaz.

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