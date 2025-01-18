51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! "Kırışık ve selülitlerimle mutluyum"

"Yaş almakla aranız nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Değişimlerden son derece mutluyum. Bazı reklam filmlerinde yaşlı ya da kilolu modelleri görmek benim için içeriği daha samimi kılıyor. Bende daha gerçek bir intiba bırakıyor ve çok beğeniyorum.