Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
10:34
51 yaşındaki Arzum Onan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! "Kırışık ve selülitlerimle mutluyum"
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçen yıllarda sonlandıran tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özel hayatıyla zaman zaman gündem olan Onan, güzelliğiyle de adeta yıllara meydan okuyor. 51 yaşındaki Onan, "Artan selülitlerim ya da kırışıklıklarımla çok şükür barışığım. Yaşın kendisine takılmadan, o dönem içinde yaşananlardır büyümeye sebep" dedi.