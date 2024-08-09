Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
15:44
53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!
Türk sinemasına damga vuran filmlerin yanı sıra yer aldığı Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle de gönülleri feth etmişti Şevket Altuğ. Son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izlediğimiz Şevket Altuğ'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 81 yaşındaki usta oyuncusu Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi...