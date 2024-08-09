Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:44

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

Türk sinemasına damga vuran filmlerin yanı sıra yer aldığı Perihan Abla, Süper Baba gibi dizilerle de gönülleri feth etmişti Şevket Altuğ. Son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izlediğimiz Şevket Altuğ'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 81 yaşındaki usta oyuncusu Şevket Altuğ'un 53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Yeşilçam güzeli çıktı! İşte Şevket Altuğ'un oyuncu eşi...

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti..

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

Şevket Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı

53 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi meğer Yeşilçam güzeliymiş! Süper Baba Şevket Altuğ şaşırttı!

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından doğum gününde paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla böyle poz vermişti.

SON DAKİKA