Giriş Tarihi: 27.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
13:54
54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!
Büyüleyici güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile bir dönem en çok konuşulan isimlerden biri olan usta oyuncu Özlem Savaş, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerden gözlerden ırak bir hayat tercih eden ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarıyla sosyal medya aracılığı ile iletişim kuran Özlem Savaş'ın son hali dikkat çekti. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte yıllara savaş açan usta oyuncunun son hali…