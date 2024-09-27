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Haberler Galeri 54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 13:54

54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

Büyüleyici güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile bir dönem en çok konuşulan isimlerden biri olan usta oyuncu Özlem Savaş, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerden gözlerden ırak bir hayat tercih eden ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarıyla sosyal medya aracılığı ile iletişim kuran Özlem Savaş'ın son hali dikkat çekti. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı. Fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte yıllara savaş açan usta oyuncunun son hali…

54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

Usta oyuncu Özlem Savaş şimdilerde sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Özlem Savaş'ın son hali dikkat çekti.

54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

Muhteşem güzelliğiyle bir döneme damga vuran Özlem Savaş sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında...

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54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

Tunç Başaran'ın unutulmaz filmi Uçurtmayı Vurmasınlar'da da rol alan Özlem Savaş Sekizinci Saat, Manisa Tarzanı gibi filmlerde oynadı. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yapan Özlem Savaş son olarak Baharda Aşk dizisinde yer almıştı.

54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

Özlem Savaş son haliyle de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan Savaş'ın paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağıyor.

54 yaşındaki usta oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu!

İşte Özlem Savaş'ın son hali.

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