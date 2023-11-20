Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:27

68'lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! "10 parmağında 10 marifet" Gülşen Bubikoğlu'na bakın...

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Hayranlarıyla sosyal medyada buluşan Gülşen Bubikoğlu son dönemde bir yeteneğiyle daha sevenlerini şaşırttı. Resime olan yeteneğini ortaya koyan Gülşen Bubikoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.