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Haberler Galeri 68'lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! "10 parmağında 10 marifet" Gülşen Bubikoğlu'na bakın...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:27

68'lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! "10 parmağında 10 marifet" Gülşen Bubikoğlu'na bakın...

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Hayranlarıyla sosyal medyada buluşan Gülşen Bubikoğlu son dönemde bir yeteneğiyle daha sevenlerini şaşırttı. Resime olan yeteneğini ortaya koyan Gülşen Bubikoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

68’lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! 10 parmağında 10 marifet Gülşen Bubikoğlu’na bakın...

Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu şimdi ne yapıyor? Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalata kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Şimdilerde 68 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

68’lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! 10 parmağında 10 marifet Gülşen Bubikoğlu’na bakın...

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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68’lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! 10 parmağında 10 marifet Gülşen Bubikoğlu’na bakın...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

68’lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! 10 parmağında 10 marifet Gülşen Bubikoğlu’na bakın...

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

68’lik güzel Gülşen Bubikoğlu paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı! 10 parmağında 10 marifet Gülşen Bubikoğlu’na bakın...

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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