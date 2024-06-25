Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
15:48
79'luk Nebahat Çehre yıllara meydan okuyor! Sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Usta sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Duayen sanatçı adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu, karakteriyle gönüllere taht kuran Nebahat Çehre, yine ilgi odağı oldu. Nebahat Çehre, güzelliğiyle büyüledi. İşte usta oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı...