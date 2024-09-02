Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
22:31
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!
55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, evlilik kararı aldı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın nerede ve ne zaman evleneceği merakla beklenirken bu sorunun cevabı akşam saatlerinde geldi. Ünlü çiftin, düğün davetiyesi bugün ortaya çıktı. Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de gerçekleşecek düğünde davetlilerden şok bir istekte bulunuldu. İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi!