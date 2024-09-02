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Haberler Galeri Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 22:16 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 22:31

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, evlilik kararı aldı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya'nın nerede ve ne zaman evleneceği merakla beklenirken bu sorunun cevabı akşam saatlerinde geldi. Ünlü çiftin, düğün davetiyesi bugün ortaya çıktı. Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de gerçekleşecek düğünde davetlilerden şok bir istekte bulunuldu. İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi!

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinden güzel haber geldi. Acun Ilıcalı hem iş hayatıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

4 EYLÜL'DE EVLENİYORLAR!

Ünlü çift evlilik kararı aldı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda evleniyor.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

DÜĞÜN DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, sade, siyah fona yazılı bir dijital nikah davetiyesi hazırlattı ve yakın çevresine gönderdi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin davetiyesi!

"HEP BERABER KUTLAYALIM'" YAZILI DAVETİYE…

Çarşamba akşamı Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek düğüne iş, sanat ve spor dünyasından çok seçkin bir davetli grubu katılacak.

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