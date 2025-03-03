Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:51

Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

Oscar gecesi şıklık yarışına sahne olurken, Adam Sandler adeta bu yarışa katılmamak için çabalar gibiydi! Kırmızı halıda yıldızlar birbirinden ihtişamlı kıyafetlerle göz kamaştırırken, Sandler'ın tercihi herkesi şaşkına çevirdi. Parlak turkuaz bir eşofman takımı, basketbol şortu ve spor ayakkabılarıyla törene katılan ünlü oyuncu, kısa sürede gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ancak asıl olay, sunucu Conan O'Brien'ın bu kıyafetle ilgili yaptığı esprilerle patlak verdi…

Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

97. defa düzenlene Akademi Ödülleri, alınan ödüller kadar sahnedeki diyaloglarla da gündem oldu. Gecenin sunucusu Conan O'Brien, açılış monoloğunda Adam Sandler'ı törene eşofman takımıyla katıldığı için hedef aldı.

Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

Sandler, parlak turkuaz kapüşonlu üstü, basketbol şortu ve spor ayakkabılarıyla alışılmış Oscar şıklığının dışına çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

O'Brien, Sandler'a dönerek "Bugün ne giyiyorsun?" diye sordu. İlk etapta durumu esprili karşılayan Sandler, "Sen gündeme getirene kadar kimse ne giydiğimle ilgilenmiyordu bile!" diyerek sert bir çıkış yaptı.

Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

Sandler, kıyafetinden rahatsız olanın sadece O'Brien olduğunu belirterek "Ben iyi bir insanım, gerisi boş" dedi ve "Beni meslektaşlarımın önünde küçük düşürmeye çalışıyorsun" sözleriyle şovun dozunu aşmakla suçladı. Bu gerilim üzerine ünlü oyuncu, törenden ayrılmaya karar verdi.

Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...

O'Brien sahnede özür dilese de Sandler geri dönmedi.