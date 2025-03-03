Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
14:51
Adam Sandler Oscar töreninde dalga konusu oldu! Öyle bir kıyafet seçti ki gören şaştı kaldı...
Oscar gecesi şıklık yarışına sahne olurken, Adam Sandler adeta bu yarışa katılmamak için çabalar gibiydi! Kırmızı halıda yıldızlar birbirinden ihtişamlı kıyafetlerle göz kamaştırırken, Sandler'ın tercihi herkesi şaşkına çevirdi. Parlak turkuaz bir eşofman takımı, basketbol şortu ve spor ayakkabılarıyla törene katılan ünlü oyuncu, kısa sürede gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Ancak asıl olay, sunucu Conan O'Brien'ın bu kıyafetle ilgili yaptığı esprilerle patlak verdi…