Giriş Tarihi: 02.09.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
20:52
Afra Saraçoğlu yeni imajıyla paylaşım yaptı! İşte Afra Saraçoğlu’nun yepyeni paylaşımı!
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdürüyordu. Mert Ramazan Demir'den ayrılan Afra Saraçoğlu, imajını tamamen yeniledi. Ünlü oyuncu, beline kadar olan saçlarını kısacık kestirdi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün yeni imajıyla yepyeni bir fotoğraf paylaştı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yepyeni imajı ve paylaşımı!