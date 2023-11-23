Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! Yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş"

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak leopar mayokisiyle paylaşım yaptı. 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Banu Alkan'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar arasında Kylie Jenner için sarf ettiği sözler ise dikkatlerden kaçmadı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "Kylie Jenner halt etmiş" dedi.