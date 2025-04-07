Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz'den "Bayram'da annenizi aradınız mı?" sorusuna yanıt geldi

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: YASAKLI MADDELERE BULAŞTIN! KAFAN SÜNGERE DÖNMÜŞ

Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve zehir zemberek sözler kullandı. Deniz paylaşımında, "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun"