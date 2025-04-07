Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
09:42
Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz'den "Bayram'da annenizi aradınız mı?" sorusuna yanıt geldi
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim ve ailevi sorunlarla sıkça gündeme gelmişti. Ailesiyle yaşadığı zorlu süreç nedeniyle önce kalp spazmı geçiren, ardından ise anjiyo olmak zorunda kalan Özcan Deniz, son dönemde büyük bir sıkıntıdan geçti. Muhabirlerin bayramda annesini arayıp aramadığını sorması üzerine ünlü isim, verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.