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Haberler Galeri Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz'den "Bayram'da annenizi aradınız mı?" sorusuna yanıt geldi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:42

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz'den "Bayram'da annenizi aradınız mı?" sorusuna yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim ve ailevi sorunlarla sıkça gündeme gelmişti. Ailesiyle yaşadığı zorlu süreç nedeniyle önce kalp spazmı geçiren, ardından ise anjiyo olmak zorunda kalan Özcan Deniz, son dönemde büyük bir sıkıntıdan geçti. Muhabirlerin bayramda annesini arayıp aramadığını sorması üzerine ünlü isim, verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz’den Bayram’da annenizi aradınız mı? sorusuna yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile davalık olmuş ve iki ünlü isim sosyal medyada birbirine cevap vererek polemiği ve tartışmayı tırmandırdı.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz’den Bayram’da annenizi aradınız mı? sorusuna yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı zor günler nedeniyle önce sette kalp spazmı geçirdi ardından da anjiyoya alındı.

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Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz’den Bayram’da annenizi aradınız mı? sorusuna yanıt geldi

Sağlığıyla ilgili zor günleri geride bırakan Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta abisi Ercan Deniz'e ağır sözler sarf etti.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz’den Bayram’da annenizi aradınız mı? sorusuna yanıt geldi

İLK KEZ BU KADAR AÇIK KONUŞTU

Ailesi ve özellikle de abisiyle ilgili yaşadığı sıkıntılarla ilgili hep üzeri kapalı konuşan Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta ilk kez abisi Ercan Deniz'le yaşadığı sorunları açıkça dile getirdi.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz’den Bayram’da annenizi aradınız mı? sorusuna yanıt geldi

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: YASAKLI MADDELERE BULAŞTIN! KAFAN SÜNGERE DÖNMÜŞ

Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı ve zehir zemberek sözler kullandı. Deniz paylaşımında, "Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiçbir şeyden haberi olmayan, senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın, 2 küçük kız çocuğu sahibi, en küçük KIZ KARDEŞİMİZ MELEK de dahil tertemiziz. Yanımda durduğu için kin kustuğun, her gün mesajlar atarak utanç verici, ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim SİBEL tertemiziz. Korkutarak, ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun. Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! YASAKLI MADDELERE bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun"